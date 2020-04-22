بومبيو: ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى "إسرائيل"

وطن: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل قرار يعود اتخاذه إلى حكومة الاحتلال، في دعم عملي لهذه الخطة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية: "أما ضم الضفة الغربية، فهذه القرارات سيتخذها في نهائية المطاف الإسرائيليون".

وأضاف: "هذا القرار يعود إلى إسرائيل. وسنعمل معها بشكل وثيق لإبلاغها بموقفنا في أجواء خاصة".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن سعادته من "تشكيل حكومة متكاملة" في إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" ورئيس مجلس النواب، بيني غانتس.

وسبق أن أعلن نتنياهو، في سبتمبر 2019، عن خطته الخاصة بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية، فيما أكد في ديسمبر عزمه الحصول على الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على غور الأردن.

روسيا اليوم