سلطة النقد : إعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان قبل كورونا

رام الله - وطن: قررت سلطة النقد اليوم الاربعاء اعادة العمل بنظام الشيكات المعاده كما كان عليه قبل الأزمة اعتبارا من الرابع من ايار بمعنى اعادة العمل.

كما قررت سلطة النقد في تعليمات اصدرتها اليوم استمرار العمل بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة واتخاذ كافة اجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

واكدت سلطة النقد ان ساعات الدوام الرسمي لاستقبال الافراد والشركات في كافة فروع المصارف وفي جميع المحافظات تكون من يوم الاحد 26 نيسانوطيلة شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر.