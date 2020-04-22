حزب الشعب يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور البرغوثي

وطن: حمل حزب الشعب دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي

وقال الحزب في بيان صحفي طصل وطن نسخة عنه، اليوم الاربعاء، ان مصلحة السجون وبدعم من حكومة "نتنياهو" ، ارتكبت جريمة جديدة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب عندما تركت متعمدة الأسير نور البرغوثي ملقى على الأرض فاقداَ للوعي عليه لمدة تزيد عن نصف ساعة بدون تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة له لولا صراخ الأسرى الذي ضغط على إدارة السجن للتدخل، إلا ان الأسير كان فارق الحياة نتيجة هذا الاهمال المتعمد.

وطالب الحزب في بيانه التدخل العاجل للأمم المتحدة والأمين العام بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المتورطين بها الى محاكم الجنايات الدولية .

وتابع الحزب في بيانه يقول: إذ ننعى الشهيد البطل نور جابر البرغوثي فإننا سنستمر في نضالنا من أجل قضية اسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال حتى الافراج عنهم جميعا.

وطالب الحزب المنظمات الدولية والصليب الاحمر التدخل لحماية اسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال ودعا منظمة الصحة العالمية الى القيام بدورها من خلال زيارة السجون وعياداتها والضغط على دولة الاحتلال بتحسين الخدمة الطبية المقدمة لأسرانا مع العلم بان هناك 700 أسير مريض في هذه السجون في ظل انعدام الرعاية الطبية اللازمة.