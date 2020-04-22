تسهيلات مالية للمحامين بالتعاون مع مجلس النقابه وبنك فلسطين

وطن: لاحقا للعرض المقدم من بنك فلسطين والذي تم اعتماده من مجلس النقابة في الجلسة التي عقدت بتاريخ 07/04/2020 والمنشور على الصفحة الرسمية للنقابة، جرى، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلة بنقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وبحضور عضوي مجلس النقابة المحامي إسماعيل حسين والمحامي أمجد الشلة، والمستشار القانوني لبنك فلسطين المحامي سليمان حمارشة والادارة التنفيذية للبنك.

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وبموجب هذه المذكرة سيتمكن المحامون من الحصول على التسهيلات المعلن عنها وفق العرض المنشور سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة، وبهذا الصدد ستمنح تسهيلات متنوعة، اما بالحصول على بطاقات الماستر كارد أو بطاقات الائتمان (الفيزا) أو بطاقات المشتريات الإيزي لايف بسقف 3000 ثلاثة آلاف دولار امريكي لكافة انواع البطاقات، وأن بطاقة الايزي لايف دون اي عمولات او فوائد.

ولمعرفة والاطلاع على كافة التفاصيل، يمكن الدخول الى موقع بنك فلسطين من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) والتوجه لفروع البنك والاتصال بموظف النقابة المكلف

كما يسعى مجلس النقابة للحصول على استثناء لمنح التسهيلات لمن تصنيفهم الائتماني متعثر حيث تمت مخاطبة عطوفة محافظ سلطة النقد بهذا الخصوص.