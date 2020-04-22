وطن تتابع.. حرب الاحتلال على الأسرى والبنوك.. البنوك تنفي لـوطن تسلمها كتاب تهديد.. وهيئة الأسرى لوطن: الكتاب تحريضي لا علاقة له بسلطات الاحتلال

رام الله-وطن: في استمرار للحرب على الأسرى، نشرت وسائل إعلام عبرية، تحذيرات من قبل المدّعي العام الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي المتطرّف موريس هيرش، زعمت إنّه (هيرش) وجهها للبنوك الفلسطينية، يحذرها من التعامل مع رواتب الأسرى باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.

وجاء التحذير المقدّم على خلفية قانون جديد وقّعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية في 9 فبراير الماضي، يعدّ بموجبه رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها. وسيدخل هذا القانون الجديد حيّز التنفيذ في 9 مايو (أيار) المقبل.

وتكمن خطورة تحذيرات المحامي المتطرّف هيرش، الذي يشغل حالياً مدير "معهد نظرة للإعلام الفلسطيني"، في أنه "يأمر!" البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، بـ"ضرورة الالتزام بالقانون، وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبات الاعتقال والمحاكمة بتهمة التعامل بأموال إرهاب محظورة". وجرى تحذير البنوك من التعاون مع السلطة الفلسطينية في صرف رواتب الأسرى؛ "حتى لا يتحولوا إلى شركاء في المخالفة"، لافتاً إلى أن "استمرار صرف رواتب الأسرى سيعرّضها (البنوك) لرفع دعاوى مدنية ضدها، على ضوء تقديم مساعدة فعلية لنشاطات (إرهابية)"!

كما وجاء في كتاب التهديد الذي زعمت وسائل إعلام عبرية أن هيرش وجهه مباشرة للبنوك الفلسطينية، يطالبها بـ"وقف التعامل مع رواتب الأسرى، وتسليم رصيد الحساب المتبقي للقائد العسكري الإسرائيلي، حتى لا يعرضوا أنفسهم وموظفيهم للاعتقال أو لدعاوى التعويضات".

ووفق ما أكدّه رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، لـوطن فإن الأمر العسكري للاحتلال، يتخذ أبعاداً "قمعية لا نظير لها"، معتبراً الإجراء المتوقّع تنفيذه في مايو المقبل، يُمثّل خطورة على مصير الأسرى والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وعند سؤاله إذا وردت معلومات لنادي الأسير حول طبيعة الإجراءات التي وردت في كتاب التهديد، قال فارس، إن "القانون يقول إنه بعد إقرار القانون بثلاثة شهور سيتم تنفيذه تلقائياً من قبل جيش الاحتلال.. والاحتلال لن يُبلّغنا بإجراءاته".

وحول ما توقّعه فارس، من أن الاحتلال لن يبلّغ البنوك قبل تنفيذ إجراءاته، تواصلت وطن بإدارات كلٍ من البنك الوطني والعربي وفلسطين، التي نفتْ تسلمها أي كتاب بمثل هذا المحتوى من أي مؤسسة مدنية أو عسكرية للاحتلال، مع تأكيدها بأنّهم سمعوا بالقضية من وسائل إعلام عبرية، مؤكدين التزامهم بقرارات سلطة النقد والحكومة الفلسطينية فقط.

كما ونفت سلطة النقد، تسلُّمها أي كتاب تهديد بخصوص حسابات الأسرى من دولة الاحتلال.

شكوك حول قانونية كتاب التهديد وصدقيته

وبعد أن كان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، قد أكدّ أمس الثلاثاء، في بيان له، أنه "جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك"...

عاد أبو بكر ونفى، اليوم الأربعاء، دقة المعلومات التي استند عليها في بيان أمس، وقال لـوطن، إن كتاب التهديد المزعوم، غير قانوني، لأنه صادر عن جهة غير رسمية في الاحتلال.. متسائلاً: هيرش كان مدعي عام سابق، وهو الآن يمثل فقط واجهة البروباغندا والتحريض في دولة الاحتلال، ولا سلطة عسكرية أو مدنية له في إسرائيل ليصدر الأوامر والتهديدات.

مؤكداً أنّ القانون العسكري الذي يدور الحديث عنه وسينفّذ في 9 مايو، لا علاقة له بحسابات الأسرى والبنوك، إنما هو قانون قمعي ينص على مصدارة أي أموال أو مقتنيات شخصية لفلسطينيين يشتبه بأنهم سينفذّون عمليات ضد الاحتلال.

الأمر الذي أكده الخبير بالشأن العبري، عصمت منصور، لـوطن، مؤكداً أن الحملة ضد أموال الأسرى، تقودها منذ زمن جهات يمينية متطرفة في دولة الاحتلال. مؤكداً أن هيرش يسعى من خلال نشره لكتاب التهديد على وسائل الإعلام، إلى تحويله إلى أمر واقع، من خلال إثارة ضجّة إعلامية وتحريض على أموال الأسرى في إسرائيل.

توقيت الحملة!

وبعد متابعة وطن، للكتاب المزعوم الذي ادعت وسائل إعلام عبرية، واستندت عليها جهات رسمية وإعلامية فلسطينية، من كونه تم توجيهه مباشرة للبنوك الفلسطينية، وبعد التأكد من عدم تسلّم البنوك لكتاب تهديد، تظل الخطورة في أنه أثار ضجّة فعلية داخل دولة الاحتلال، التي اتخذ الإعلام المتطرف فيها منحى تحريضياً، لأول مرّة ضد البنوك الفلسطينية، ودورها الاقتصادي والوطني.

فحملات التحريض ضد الأسرى معهودة في دولة الاحتلال، ودفع المجتمع الفلسطيني ثمناً لها، ليس آخرها حجز أموال المقاصة، إنما تفرّع التحريض، ضد البنوك، لقطع أي منفذ مالي يتنفسون من خلاله رائحة الخبز وارء قضبان المعتقلات... خاصة في الوقت الذي يتدهور فيه الاقتصاد الفلسطيني بشكل غير مسبوق في ظل جائحة كورونا، وحملت البنوك الفلسطينية جزءاً من الأعباء الاقتصادية، سواء بالتبرعات، أو بالتسهيلات للمواطنين، وإقراض الحكومة في الأزمات المتتالية.

فالتحريض على البنوك، في وقت قلّت فيه عوائد الفلسطينيين، نتيجة الجائحة والحصار وحالة الطوارىء، لا يستهدف الأسرى فحسب، إنما يستهدف الإنسان الفلسطيني، وتضييق الخناق عليه، وياتي في الوقت الذي أصدر فيه رئيس أمن الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، قراراً بمنع إجراء فحوصات لعينات مشتبه بإصاباتهم بكورونا لأهالي غزة.