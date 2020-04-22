"التعاون" توقع اتفاقية .. "السلات الغذائية الطازجة رمضان 1441ه/ 2020 من صغار اﻟمنتجین إﻟﻰ بیــوت اﻟمحتـاجین-ﻗطــﺎع غزة"





وطن: وقّعت "التعاون" ومركز العمل التنموي-معا اتفاقية لتقديم السلات الغذائية الطازجة لعدد من الاسر المهمشة في قطاع غزة خلال شهر رمضان 1441ه/ 2020 تحت شعار "ﻤن ﺼﻐﺎر اﻟمنتجین إﻟﻰ ﺒیــوت اﻟمحتــﺎﺠین "

ووقع الاتفاقية في مقر مؤسسة التعاون في رام الله كل من أ. يارا السالم مدير عام مؤسسة التعاون وسامي خضر مدير عام مركز العمل التنموي – معا، وبحضور عدد قليل من المسؤولين في التعاون.

وأشارت يارا السالم مدير عام التعاون أنه وبمنحة كريمة من مؤسسة منيب وأنجلا المصري، ستساهم التعاون بدعم حوالي 620 عائلة محتاجة من مدينة غزة والمحافظة الوسطى.

وقالت السالم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن تدخلات التعاون لتعزيز صمود العائلات المحتاجة في قطاع غزة وخاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك عبر توفير احتياجات العائلات من الأغذية الطازجة بشكل أسبوعي طوال شهر رمضان المبارك والتي ستتمكن التعاون من خلاله دعم ما يزيد عن 2,600 أسرة بما يزيد عن 13,000 سلة خضروات طازجة كما وتساهم هذه التدخلات في دعم صمود أكثر من 300 مزارع من صغار المزارعين والمنتجين وتوفير المئات من فرص العمل.

وأضافت السالم : "إننا نعمل من خلال هذا التدخل على شراء محصول المزارعين الصغار ونقدمه للعائلات المحتاجة عبر سلال غذائية توزع اسبوعياً".

وأعربت السالم عن فخرها بشركاء مؤسسة التعاون المانحين والمنفذين وبدورهم البناء في تعزيز صمود الفلسطينيين، وقدمت شكرها لمركز العمل التنموي- معا على حرصهم الدائم على أداء دورهم وواجبهم لخدمة المجتمع الفلسطيني.

ومن جهته أكد سامي خضر مدير عام مركز العمل التنموي- معا على حرص المركز على تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة للعائلات المهمشة من خلال المساهمة ﻓــﻲ ﺘحســین الظروف المعيشية ومستوى اﻷﻤــن اﻟﻐــذاﺌﻲ ﻓــﻲ مدينة غزة والمحافظة اﻟوﺴطﻰ لمئات الأسر الفلسطينية، وأشاد بتكاتف جميع الجهود وما يتم بذله لدعم هذه الفئات من المجتمع الفلسطيني.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" التي أطلقتها "التعاون" نهاية شهر آذار الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة الكورونا وضرورة التحرك العاجل لدعم جهوزية القطاع الصحي من وزارة الصحة وشبكة مستشفيات القدس والمؤسسات الغير حكومية التي تتصدى للوباء، بالإضافة الى توفير الاحتياجات الأساسية من أغذية ومواد صحية للأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، أو التي فقدت مصادر دخلها وخاصة في شهر رمضان المبارك.