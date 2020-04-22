تسجيل إصابة سيدة فلسطينية بفيروس "كورونا" في مخيم الجليل بلبنان

وطن: أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية بمنطقة البقاع في لبنان، إصابة سيدة فلسطينية بفيروس كورونا في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك، لتكون أول إصابة في المخيمات الفلسطينية بلبنان.

وأكدوا متابعة سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور حيثيات القضية لاتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع مكتب محافظ بعلبك الهرمل، وبلدية بعلبك، ووزارة الصحة اللبنانية، والتواصل مع عائلة المصابة والمخالطين لها، لضرورة التزام الحجر المنزلي والتقيد بالإجراءات الصارمة.

وشددوا على استمرار تنفيذ قرارات التعبئة العامة الصادرة عن الحكومة اللبنانية، وإغلاق مداخل المخيم حسب إجراءات التعبئة العامة.