إدارة سجون الاحتلال تُماطل بتقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى يوم الأربعاء بأن إدارة سجن "ايشل" مازالت تماطل في تقديم العلاج للأسير المريض كريم إبراهيم حمدي أبو مارية (19 عامًا) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، وترفض إجراء الفحوصات اللازمة له.

وقال أسرى سجن "ايشل" في رسالة وصلت "مهجة القدس" إن إدارة السجن تماطل في إجراء الفحوصات اللازمة للأسير كريم أبو مارية منذ خمسة أشهر وأجلت نقله للمشفى عدة مرات، وفقط قامت الإدارة بإنزاله لعيادة السجن وتم إعطائه أكامول.

وأوضح الأسرى أن الأسير كريم أبو مارية يعاني من بداية اعتقاله الحالي من دوخة وآلام في الرأس والمعدة وإرهاق وتعب ويتبول دم، ووضعه الصحي يتفاقم في الوقت الذي تتجاهل إدارة السجن نقله إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة وضعه الصحي ومن ثم تقديم العلاج اللازم له.