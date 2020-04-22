شرطة الاحتلال تحرر مخالفات باهظة للسائقين غرب بيت لحم

وطن: نصبت شرطة الاحتلال صباح اليوم، حاجزاً عند مفرق "عقبة حسنة" غرب بيت لحم، الذي يصل بين قرى العرقوب ومدينة بيت لحم لتحرير مخالفات للسائقين الفلسطينيين.

وقال نشطاء أن أفراد الشرطة أوقفوا مركبتهم في عرض الشارع وأغلقوه أمام حركة السير، ما أدى إلى تكدس المركبات الفلسطينية واستهدفوا خلال نشاطهم المركبات الفلسطينية فقط لتحرير المخالفات بحق سائقيها.

وأكد النشطاء أن العديد من المخالفات حُررت بحق السائقين والتي تراوحت بين 300 و1800 شيقل للمخالفة الواحدة تحت مبررات مختلفة ولكن هدف هذه المخالفات تأتي في سياق معاقبة المواطنين الفلسطينيين والانتقام منهم في سلسلة إجراءات لا تنتهي بحق سكان هذه القرى، من بينها إغلاق المداخل وشن حملة اعتقالات فيها.