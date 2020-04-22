إصابات بالمطاط والاختناق عقب إغلاق الاحتلال مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس

وطن: أصيب، اليوم الاربعاء، عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال الناشط في لجنة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان عبد العظيم وادي، إن قوات الاحتلال اغلقت مدخل البلدة الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية، الامر الذي ادى الى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط اطلاق للرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

وأضاف ان عددا من المواطنين اصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما اصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.