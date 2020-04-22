إيران تنجح في إطلاق أول قمر صناعي عسكري

وطن: أعلنت إيران أنها أطلقت بنجاح، الأربعاء، أول قمر اصطناعي عسكري للبلاد، في إطار برنامج تقول الولايات المتحدة إنه غطاء لتطوير صواريخ.

وقال الموقع الإلكتروني للحرس الثوري الإيراني إن "قوات حرس الثورة الإسلامية أطلقت بنجاح صباح اليوم الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم الصاروخ "قاصد" في إطلاق القمر الصناعي "نور1"، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة، مشيرا إلى أن القمر الاصطناعي استقر في مداره حول الأرض على مسافة 425 كيلومترا.

وكانت إيران قد أخفقت في وضع قمر اصطناعي في المدار قبل أكثر من شهرين.

ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي في وقت تشهد فيه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة توترا شديدا إزاء برنامجي طهران النووي والصاروخي. كما يأتي بعد شهور من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي.