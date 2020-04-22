الأسير ربيع أبو الرب دخل عامه الـ19 في الأسر

وطن: دخل الأسير ربيع رفيق أبو الرب، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو الرب بتاريخ 22/04/2002م؛ أثناء معركة مخيم جنين البطولية؛ وأصدرت محكمة الإحتلال بحقه حكماً بالسجن (مؤبدين)؛ بتهمة المشاركة مقاومة قوات الاحتلال.

وأشار سمور، إلى أن للأسير أبو الرب شقيق آخر في سجون الاحتلال وهو الأسير محمد أبو الرب ومحكوم بالسجن 30 عاماً.