كورونا يصل إلى مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وطن: أعلنت السلطات اللبنانية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة فلسطينية في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين الواقع في ضواحي مدينة بعلبك.

وأكد محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، صحة هذه الأنباء على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء، مشددا على استمرار التعبئة العامة، ولا سيما لجهة الحجر المنزلي وخاصة للمقيمين داخل المخيم وفي محيطه.

وتابع: "نقوم منذ ليل أمس بتكثيف الإجراءات داخل وخارج المخيم، مع الأخذ بعين الاعتبار تداخله مع أحياء المدينة".



