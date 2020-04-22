جيش الاحتلال يوقف فحص عينيات "كورونا" لأهالي قطاع غزة

وطن: في خطوة تتنافى مع مزاعم دولة الاحتلال بمساندتها للفلسطينيين في مواجهة انتشار كورونا، قرر وزير أمن الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الاربعاء، وقف اجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا على الفور، لمصابين محتملين بالفيروس في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن قرار بينيت صدر بعد أن أصبح واضحاً أن قيام جيش الاحتلال إجراء حوالي 50 اختباراً في اليوم لم تقر كما يجب من قبل المستوى السياسي، بالإضافة إلى عدم اطلاع بينيت على الخطوة بسبب مشاكل تنسيق داخل الجيش.