ارتفاع الوفيات جراء كورونا في دولة الاحتلال إلى 187 والإصابات إلى 14326
22.04.2020 09:47 AM
وطن: اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء ، ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في دولة الاحتلال الى 187 ، فيما ارتفع عدد الاصابات : 14,326. وارتفع عدد المتعافين الى 4961.
فيما يلي المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية:
عدد المصابين الذين يرقدون في البيوت : 6469.
عدد المصابين الذين يرقدون في الفنادق : 2210.
عدد المصابين الذين يرقدون في المستشفيات : 483
عدد الاشخاص المصابين بحالة طفيفة : 8906.
عدد الاشخاص المصابين بحالة متوسطة : 124.
عدد الاشخاص المصابين بحالة خطيرة : 148.
عدد الاشخاص المصابين بحالة خطيرة وموصولين باجهزة التنفس : 111.
عدد الوفيات : 187.
عدد المتعافين :4961.