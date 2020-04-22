ارتفاع الوفيات جراء كورونا في دولة الاحتلال إلى 187 والإصابات إلى 14326

وطن: اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء ، ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في دولة الاحتلال الى 187 ، فيما ارتفع عدد الاصابات : 14,326. وارتفع عدد المتعافين الى 4961.

فيما يلي المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية:

عدد المصابين الذين يرقدون في البيوت : 6469.

عدد المصابين الذين يرقدون في الفنادق : 2210.

عدد المصابين الذين يرقدون في المستشفيات : 483

عدد الاشخاص المصابين بحالة طفيفة : 8906.

عدد الاشخاص المصابين بحالة متوسطة : 124.

عدد الاشخاص المصابين بحالة خطيرة : 148.

عدد الاشخاص المصابين بحالة خطيرة وموصولين باجهزة التنفس : 111.

عدد الوفيات : 187.

عدد المتعافين :4961.