"كورونا": الوفيات تقترب من 178 ألفا وأميركا تسجل أعلى حصيلة يومية

وطن: يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في العالم، متسببا بوفاة 177,674 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2,557,837 إصابة، تماثل منها 695,262 للشفاء.

وسجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2700 شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد.

وأوضحت جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 تسبب خلال 24 ساعة بوفاة 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة.

بدوره تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة 800 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالى 40 ألف إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء حوالي 75 ألف مصاب في هذا البلد.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

في أوروبا، اتخذت هولندا أول خطوة حذرة تتعلق بالإغلاق بسبب جائحة كورونا بإعلانها إمكانية إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة في 11 مايو/أيار.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أنه يمكن إعادة فتح المدارس الثانوية أول يونيو/حزيران إذا ظلت الإصابات منخفضة.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الرعاية الصحية الهولندية تسجيل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3916 شخصا.

وفي إسبانيا، أعلنت الناطقة باسم الحكومة وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو، أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد حتى نهاية يوم 9 أيار/مايو القادم، ولكن بظروف مختلفة، من أبرزها السماح للأطفال القاصرين حتى سن 14 عاما بالخروج.

أما في إيطاليا، فقد أفادت وكالة الإغاثة المدنية بتسجيل 534 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24648 وفاة.

وسجلت فرنسا 531 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح الإجمالي 20796 وفاة.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا بأن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في العاصمة بلغت حتى الآن 261 حالة.