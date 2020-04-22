الاحتلال يعتقل مقدسيًا ويُؤجل محاكمة آخرين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء شابًا من شارع الواد بالقدس المحتلة، فيما أجلت محاكمة اثنين آخرين.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مرزوق حشيمة من شارع الواد بالبلدة القديمة.

وأوضح أن قاضي محكمة الاحتلال أجل محاكمة الشابين مراد مسك ليوم غد الخميس وصبيح أبو صبيح ليوم الأحد القادم، حيث يجري التحقيق معهما في الزنازين.

وفي السياق، حررت شرطة الاحتلال الليلة الماضية مخالفات مالية لأربعة شبان تواجدوا في منطقة فندق "سانت جورج" بالقدس خلال قيام مجموعة بالعزف والغناء بعد خروج محجورين متعافين من الفندق.