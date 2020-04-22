محدّث | الإعلان عن استشهاد الفلسطيني المصاب برصاص الاحتلال على حاجز "الكونتينر"

وطن: أفادتْ وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب الفلسطيني المصاب على حاجز "الكونتينير".

وأضافت الصحة في بيان مقتضب، أن الشهيد لم تُعرف هويته بعد.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أن أطلق النار على شاب فلسطيني عقب محاولته القيام بتنفيذ عملية دهس ومن ثم حاول طعن جندي للاحتلال.

وقالت نجمة داوود الحمراء التابعة للاحتلال: تم نقل الجندي المصاب وهو من الحرس الحدود، وأبقت الشاب الفلسطيني في المكان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن جندي إسرائيلي أصيب بجروح متوسطة وهو من حرس الحدود، مؤكدة أن منفذ العملية أقدم على عملية دهس للجندي ومن ثم قام بطعنه.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإنه قد تم الإبلاغ عن إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز "الكونتيتر" في بلدة السواحرة بالقدس المحتلة.

جدير بالذكر أن مستوطنة معاليه أدوميم مقامة على أراضي بلدة العيزرية، بلغ عدد سكانها سنة 2013 نحو 39 ألف ساكن.

وأسست المستوطنة سنة 1975 وتعتبرها دولة الاحتلال ضاحية لها في مدينة القدس القدس.