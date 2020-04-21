كورونا عالميا: اكثر من 176 ألف وفاة ونحو مليونين و542 الف مصاب

وطن: بينت احدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد19" أن الفيروس اوقع حتى مساء اليوم الثلاثاء، 176,404 حالات وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و542 ألف شخص، تعافى منهم اكثر من 686 الف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 14 دولة اليوم الثلاثاء، عن وفاة 36 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 2,978 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,362 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر منه، حيث اعلنت اليوم عن 2,109 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 44,623 شخصاً، لتحافظ امريكا بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها لديها 809,615 شخصاً منهم 16,856 إصابة جديدة.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 24,648، منهم 534 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 183,957 إصابة، منهم 2,729 حالة اكتشفت اليوم.

وحافظت اسبانيا على المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 21,282 شخصاً منهم 430 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 204,178 شخصاً، منهم 3,968 اليوم. يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 20,796 وفاة، منهم 531 اليوم، و158,050 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 17,337، منهم 828 اليوم، و 129,044 إصابة حتى الآن.

وتأتي بلجيكا في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 5,998 حالة منهم 170 اليوم، و 40,956 إصابة، يليها إيران في المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,297 شخصاً، منهم 88 اليوم، و 84,802 إصابة، ثم ألمانيا التي صعدت منذ أمس الى المركز الثامن بحصيلة 4,948 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 148,024 إصابة، وأصبحت الصين مركز بداية تفشي الجائحة تحل في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصاً، ولم تسجل الصين اي وفاة منذ ايام، فيما سجلت اليوم 11 إصابة فقط، من مجموع 82,758 إصابة في البلاد، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 3,916 وفاة، منهم 165 اليوم، و34,134 إصابة.

أما في الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,259 شخصاً، منهم 119 اليوم، و95,591 إصابة حتى الآن.

36 وفاة و2,978 إصابة جديدة في 14 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، الجزائر، السعودية، الإمارات، الكويت، المغرب، العراق، وسلطنة عمان، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر اليوم وفاة 14 شخصاً، من مجموع 264 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 157 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 3,490 حالة.

وسجلت الجزائر اليوم 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 392 شخصاً، كما سجلت 93 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,811 حالة حتى الآن.

وأعلنت السعودية، اليوم عن وفاة 6 اشخاص من مجموع 109 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 1,147 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 11,631 شخصا، وتشهد السعودية منذ ايام تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الإمارات اليوم 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 46 شخصاً، كما سجلت 490 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,755 حالة حتى الآن.

وأعلنت الكويت عن وفاة شخصين إثنين، من مجموع 11 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 85 إصابة جديدة من مجموع 2,080 حالة.

وأعلنت اليوم كل من العراق، وسلطنة عمان، عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العراق إلى 83 شخصاً، وسلطنة عمان إلى 8 وفيات. كما بلغت حصيلة المصابين في كل من العراق 1,602 منهم 28 اليوم، وسلطنة عمان 1,508 إصابة، منهم 98 اليوم.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر اليوم عن 518 إصابة جديدة من مجموع 6,533 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت 9 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وسجلت جيبوتي اليوم 99 إصابة جديدة، من مجموع 945 إصابة توفي منهم شخصين إثنين.

وفي البحرين تم اليوم تسجيل 66 إصابة جديدة من مجموع 1,973 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.

وسجلت الصومال اليوم 49 إصابة جديدة من مجموع 286 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وأعلن اليوم في فلسطين عن اكتشاف 5 اصابات جديدة، هي لــ3 مواطنين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، بينها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس المحتلة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.

وكذلك أعلنت الأردن عن اكتشاف 3 إصابات جديدة قادمة من خارج البلاد، عند احدى المعابر الحدودية التي تربطها بدول الجوار، فيما لم تسجل لليوم الثاني على التوالي اي اصابات داخليه بين السكان لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في المملكة إلى 417 حالة، توفي منهم 7 أشخاص