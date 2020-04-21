الكورونا والفساد

كتبت: د. سناء طوطح

"لم أكن أرغب بتعلم الشطرنج لسبب بسيط وهو أني لا أريد أن يقتل جيشي كي يحيى الملك"

غاندي

استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس دولة فلسطين وتحقيقاً للمصلحة العامة، تم إصدار ما يلي: "إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه... الخ"

وقد تم تمديد فترة حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى، ولن يكون السؤال حول مدى قانونية إعلان حالة الطوارئ حيث أن نص القانون صريح فيما يتعلق بأن فترة التمديد يجب أن تكون معلقة على موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاؤه، ولكن السؤال ماذا عن فترة تمديد أخرى؟

إلى حين انتهاء فترة حالة الطوارئ واعلان ما سيتم اعلانه وفقاً للظروف القادمة ومدى قانونيته، أعرض بعض الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة الفلسطينية والتنظيمات والبلديات منذ بداية اعلان حالة الطوارئ إلى يومنا هذا، وهل حققت الاجراءات مآربها، وهل انتصر شعور الظهور والعمليات الانتخابية وكسب الجمهور للمراحل اللاحقة؟

ماذا عن الشعب وردود أفعاله؟ هل الكورونا هي سبب الانهيار في كثير من القطاعات؟ هل الكورونا سبب التخبط الحالي؟ كثير من التساؤلات ولكن:

أولاً: مسألة العمال

يقال "بأن كل شيء بالتوكل إلا الرزق بالعمل"

للأسف لقد اعتدنا على حب الذات، فطالما مصحلتك تسير في الطريق المشمس، فلا بأس إن وقع انسان آخر في الظلام، ولا بأس إن انكسر وركع على ركبتيه، فالمهم أنانية الانسان، وهذا ما حدث مع عمّال فلسطين وخاصة اللذين يعملون داخل الخط الأخضر، واللذين تمت محاربتهم من قبل الشعب بطريقة صريحة ومؤذية ومن الحكومة بطريقة ضمنية مبّطنة، استغربت وبشدة من ادّعاء الكثير حول أن العامل يوميته كبيرة (وعلى الأكيد هاد العامل محوّش مصاري)، يبدو أن الكورونا قد أثرت على الشعب، إذ أنه منذ اعلان حالة الطوارئ من ثالث أو رابع يوم وأكبر التجار والأغنياء لم يسددوا شيكاتهم، وكذلك الحال الموظفين اللذين يتلقون رواتب من المؤسسات الحكومية، أين أموالكم (يعني العامل المفروض يكون محوش والموظف او التاجر مش مخبي مصاري)، العامل الذي يختبئ داخل صندوق سيارة هل يعيش هذا الذل والضغط كي يذهب للتنزه والجلوس تحت أشعة الشمس على شواطئ البحر في اسرائيل! أم أن هذا العامل طماع و يسعى لجمع النقود والأموال!

اقتراحي للدكتور محمد اشتية رئيس وزراء فلسطين، ولكن قبل الاقتراح ، هل تتوقع أن العامل الذي يخاطر بنفسه ويقفز من فوق الجدار أو غيره أمام جنود الاحتلال هل سيخشى الأمن الوطني الفلسطيني أو أي جهاز! لن يخشى أحد أمام قوت أطفاله أولاً وكرامته ثانياً، فاقتراحي لك أن تسمح لهم بالعمل مع ضرورة فحصهم حين عودتهم ليومين فقط أو ثلاثة، ولا ذنب للعامل في حجة السلطة (انو ما في مسحات تكفي الكل).

كما اقترح أيضاً تشكيل لجنة وطنية من شباب وتنظيم القدس لعمل جولات تفقدية في أماكن عمل العمال وأخذ اللازم، والاهتمام بهم، وفحصهم بشكل مستمر في الداخل، وفي حال إصابة أحدهم يتم نقله إلى الحجر في الأراضي الفلسطينية.

من يطالب العمال بالجلوس فترة شهر أو شهرين فليمنحه راتب يكفيه قوت يومه لهذه الفترة، وعدا ذلك فلا حق لدولة أن تصدر قرارات و أوامر دون أن تقدم أدنى حقوق الإنسان الفلسطيني (الحياة أخد وعطى).

ثانياً: اسرائيل والكورونا (السير قدماً مع أخذ الحيطة)

"من الضروري أن تقف الدولة عند حدود معلومة، إذا تعدتها تحولت من مفهوم يعبر عن واقع إلى كلمة فارغة". عبد الله العروي

اسرائيل التي تحكم العالم، حتى هذه اللحظة لم تقم باجراءات مطوّلة فيما يتعلق بسير الحياة الطبيعية لديها، اسرائيل التي تخاف على حياتها والعالم بأسره يشهد على مدى خوفهم على أرواحهم تسير في حياتها مع اتخاذ التدابير الوقائية، بل حتى أن كثير من القطاعات لم تتوقف يوماً عن العمل ومثال ذلك قطاع البناء، ولكن ثقة اسرائيل بالبنية الصحية لديها منحتها الثقة للسير قدماً لمنع تدني الوضع الاقتصادي، بالرغم من ارتفاع عدد المصابين إلى ما يزيد عن 13 الف و حوالي180 حالة وفاة.

أما في فلسطين -ولن ننكر اتخاذ رئيس الوزراء اجراء وقائي سريع- فالاصابات لم تتجاوز 500 حالة الحمدلله وثلاث حالات وفاة، ومع ذلك أغلقت البلاد وتم اتخاذ اجراءات غريبة وغير منطقية، واورد الآتي:

1. ما تم إصداره مثلاً من فتح بعض المحلات أو المهن لأيام محددة، دكتور اشتية، هل تعلم ماذا يعني فتح محلات الملابس فقط يومي الجمعة والسبت ! (يعني 3 جمع و 3 سبتات)، أي 6 أيام لمئات الألوف في المحافظات وعشرات الألوف في الضواحي والقرى( يعني 6 أيام رح يندفع مثلا 20 الف مواطن على محلات الملابس للتحضير للعيد) وكونوا على ثقة أن أغلبية الشعب سيخرج للتسوق قبل اذان المغرب في رمضان بساعتين، وهذا ما حدث فعلياً في المرحلة الحالية لفتح السوبرماركت والدكاكين التي تفتح للساعة 5 فقط.

اقتراحي لك دكتور اشتية بضرورة زيادة ساعات العمل وليس تقليصها،للحد من التجمهر إذ أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أننا عرب وانت تعلم كيف تسير الأمور.

2. ما تم إصداره من منح البعض أو بالأحرى نصف الشعب تصاريح عمل، وانت على يقين تماماً بحجم الفساد في بلادنا، واقسم لك الدائرة بالتالي: ربع الشعب لديه تصريح عمل، نصف الشعب لديه واسطات وفلان محسوب على فلان، أما الربع الأخير هو الملتزم بالحجر ولا حول له ولا قوة، لا مال ولا خروج، وينتظر الفرج من الله.

هل هؤلاء الفئات من أصحاب التصاريح مثلا معصومين من الكورونا!

3. ما تم إصداره من اغلاق تام كل يوم بعد الساعة الخامسة مساءاً، هل الكورونا من فئة مصاصي الدماء اللذين يظهرون فقط بعد الساعة الخامسة، وحين بزوغ الشمس تهرب إلى الكهوف والعالم .السفلي! وهذا الاجراء بالمطلق لم يحد من تفشي الكورونا.

ثالثاً: احتلال يحكم ودولة ناقصة سيادة

" الحكماء يتعلمون أشياء كثيرة من أعدائهم". ارسطو

اجراء رئيس الوزراء في اعلان حالة الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة كانت خطوة في منتهى الذكاء، وبالفعل كان من المؤكد أن الكورونا ستنحصر قبل شهر، ولكن هذا في حال كنا دولة كاملة سيادة حضرة رئيس الوزراء، دكتور اشتية لقد قلت في اخر مؤتمر لك أن لكم مدة طويلة تحاولون عقد اجتماع ما بين وزير العمل الفلسطيني ووزير العمل الإسرائيلي والنتيجة كانت عدم الرد حتى من اسرائيل، اسرائيل اليوم عادت إلى الحياة الطبيعية بنسبة 60% تقريباً، وهي التي تسيطر على فلسطين كافة وعلى الشوارع والمعابر والحدود وووووو......الخ، فما العبرة من استمرارية الاغلاق وتعطيل أعمال وأمور الشعب.

اقتراحي لك حضرة رئيس الوزراء، أن نسبة وعي الشعب كبيرة وخاصة بعد ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول الكورونا، فالشعب كبار وشباب وأطفال أصبحوا على دراية كاملة حول هذا الوباء، وبالتالي كل إنسان مسؤول عن نفسه وعن عائلته من اتخاذ اللازم من اجراءات وقائية، حيث أن هذا الوباء لا ينتقل بالهواء ولا حتى بشكل مؤكد باللمس، فإذاً أقترح أن تسير عجلة الحياة مع اتخاذ اجراءات وقائية وعقابية مثل ضرورة ارتداء الكمامة والكفوف مع فرض غرامات مالية على كل من لا يلتزم، وأنت تعلم ماذا يعني دفع المال بالنسبة للناس، هنا يكمن الردع، ليس بما يجري من قرارات.

رابعاً: الكورونا والاستعراض الحكومي

"أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من الأشخاص عديمي الفائدة" فولتير

اعتدنا كل يوم تقريباً على رؤية السيد ابراهيم ملحم(الناطق الرسمي للحكومة الفلسطينية)، والذي نال محبة شعبية وهو بالفعل شخص سمح ومتحدث ممتاز وقريب لقلوب المواطنين، ولكن ما أصبح يجري بعدها من ظهور الوزراء على المنصة معه وبجانبه فما الداعي من ذلك! الوزراء يتم تعيينهم باختيار من رئيس الوزراء ومنح الثقة من المجلس التشريعي وبالتالي هل يحتاجون إلى دعاية انتخابية مثلا، الشعب لن يكون سعيد برؤيتهم على شاشات التلفزيون ولن يكون سعيد بسماعه باجتماعاتهم هنا وهناك للمباحثات(فقط كلام نظري)، الشعب يحتاج إلى انجازات ، انجازات ، انجازات.

الشعب يحتاج إلى رؤية التغيير الحقيقي.

خامساً: الكورونا والتعليم

"الزراعة تسد الجوع، والصناعة توفر الاحتياجات. لكن التعليم يزرع ويصنع وطناً!" جلال عامر

القطاع الوحيد تقريبا الذي لم يتوقف يوماً عن ممارسة مهامه بشكل ثابت هو قطاع التعليم، وخاصة في الجامعات، بل أن التعليم الإلكتروني كان من الصعوبة للبعض التماشي معه ومع ذلك نجح بشكل ملحوظ، ولكن ماذا قدمت الحكومة لقطاع التعليم، إذ أن الجامعات -والتي يجب أن تتلقى الدعم المالي من الحكومة لغايات الرواتب مثلا-تعتمد بشكل كبير على أقساط الطلبة، وحين اعلان حالة الطوارئ كانت هناك نسبة كبيرة من الطلبة لم يسددوا أقساطهم، ومع ذلك استمرت الجامعات بالعمل دون أي شكوى،بل وحققت إنجازات، مثل انجاز جامعة القدس بصنع جهاز تنفس، لم نسمع طيلة هذه الفترة بتقديم معونة للجامعات من قبل الحكومة.

سادساً: الكورونا والفساد

"عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب" نجيب محفوظ

إن سبب التخبط الحالي والخوف من الكورونا يعود بشكل كبيرة إلى تدني مستوى البنية الصحية في فلسطين، ولكن ما السبب في هذا الوضع المتدني! السبب هو الفساد ولا شيء سوى الفساد، أموال التبرعات التي منحت لفلسطين فقط منذ شهر ونصف كفيلة لوحدها بانتعاش القطاع الصحي، حضرة رئيس الوزراء، قال يوماً عن ملك اسبانيا فيليب السادس: "يجب أن لا نتردد في قطع الفساد من جذوره". ومع ذلك ندرك جميعا بحجم حرب محاربة الفساد، ولكن لم أرَ يوماً أن الشعب الفلسطيني يثق أو يحب مثل حبه وثقته بالدكتور اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين.(فالشعب أمله بك).

سبب الخوف والإرباك أساسه الفساد وعدم الثقة بالإمكانيات شبه المعدومة بسبب الفسااااد.