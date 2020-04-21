تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا في ولاية نيوجيرسي خلال يوم واحد

وطن: أعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، عن تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي.

أفاد ميرفي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات في الولاية بواقع 379 حالة بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي.

وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية بالتالي، حسب معلومات السلطات الصحية، إلى 4753، بعد أن كانت على مستوى مساء 4377 الاثنين.