لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في الأردن لليوم الثاني على التوالي

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" داخل الأردن لليوم الثاني على التوالي، فيما سجلت 3 حالات على الحدود لسائقي شاحنات قبل دخولهم المملكة، بينهم أردني، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 428 حالة.

كما أعلن جابر تسجيل 15 حالة شفاء في مستشفيات المملكة، توزعت على النحو التالي: 9 حالات في مستشفى الملكة علياء، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس.

وقال إنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم فتح المراكز الصحية لغايات تطعيم الأطفال، للحفاظ على صحة الأطفال، حيث إن التأخير لمدة 6 أسابيع ممكن.