بوادر ولادة نظام عالمي جديد

وطن: الحديث عن اقتراب ساعة ميلاد نظام عالمي جديد لا يعد وليد اليوم ولا وليد زمن الوباء، بل إنه ملف مطروح على طاولة مراكز البحث والمفكرين منذ سنوات. إلا أن التبشير به مرّ إلى السرعة القصوى مع تأجج حروب معلنة بين القوى الكبرى بعدما تفشى فايروس كورونا وانتشر في الأرض. فصار الجميع يتحدّث عن هذا النظام الجديد لكن دون تحديد مرتكزاته أو رسم ملامحه ودون تحديد مسألة من سيقوده رغم الحديث بإطناب عن الدور الريادي الذي ستلعبه الصين مستقبلا. وتظل هذه الرواية الأخيرة في حد ذاتها محل شك لدى خبراء العلوم السياسية بالاستناد إلى قراءات أخرى تحدد مربّع تحركات بقية القوى المتنافسة من أجل نفس الغاية.

يمر العالم في العقدين الأخيرين مع حصول أي أزمة أو أي حدث لافت بفترة شك واضحة لدى الجميع في قدرة النظام الذي يقود العالم منذ عام 1991 على الصمود أكثر أمام المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. ومع بروز أي عامل أو مؤشر جديد يكثر التبشير بالنظام البديل للمنظومة الليبرالية الأميركية لكن دون الولوج إلى فهم معالمه وأركانه.

وعلى شاكلة محطات تاريخية هامة أخرى كأحداث 11 سبتمبر 2001 أو أحداث 2003 بعد غزو العراق التي غيرّت المشهد في منطقة الشرق الأوسط كونها باتت مختبرا أساسيا لتحديد موازين القوى، تحولت معركة العالم ضد وباء فايروس كورونا إلى صراعات أخرى يهدف فيها كل طرف إما إلى البحث عن موضع في النظام الجديد غير المعلوم أو إلى البحث عن انتزاع الزعامة من الولايات المتحدة.

في عام 2019 الذي كان احتجاجيا بامتياز وأشّر على بداية انهيار النظام الدولي الحالي، تحدث الكل حتى قبل ظهور فايروس كورونا عن النظام الجديد، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك حجم هذا المنزلق وعبر عن نواياه منذ صعوده إلى سدة الحكم رافعا شعار “أميركا أولا” بهدف الحفاظ على الريادة.

ولم يخف ترامب توجهه هذا ويقينه بوجود بوادر ميلاد نظام عالمي جديد، لكنه ظل يسعى جاهدا إلى أن تكون الكلمة الأولى فيه إلى الولايات المتحدة وقد ترجم كل ذلك بقوله “قررت أن أخبركم بكل ما يجري وإلى أين يتجه العالم في ظل كل المتغيرات التي حصلت طيلة 400 عام، تذكرون عام 1717 الذي كان ولادة العالم الجديد وتذكرون أن أول دولار طبع عام 1778 ولكي يحكم هذا الدولار سيكون الرابح الوحيد هو النظام العالمي الجديد، ولكي يربح هذا النظام، سنستخدم كل ما توصلنا إليه وعلى كافة الأصعدة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية” بحسب ما نقله عنه موقع ماروك ليكس الأميركي منذ شهر نوفمبر 2019 أي قبل ظهور الوباء في مدينة ووهان الصينية.

(صحيفة العرب)