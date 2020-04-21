عشراوي تدعو الى حماية دولية للتراث العالمي بالخليل من انتهاكات دولة الاحتلال

وطن: أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي تديرها دائرة الأوقاف الاسلامية، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

واكدت في بيان لها، أن "دولة الاحتلال تواصل استغلال انشغال شعبنا وقيادته والعالم اجمع في مواجهة "وباء كوفيد ١٩"، وتعمل على تصعيد انتهاكاتها الممنهجة بحق ارضنا وشعبنا وهويتنا وموروثنا".

ولفتت إلى أن إسرائيل تعمل على تجيير نظاميها القضائي والقانوني خدمة لصالح مشروعها الإحلالي الإجرامي، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها، وتنتهك بشكل متعمد وممنهج الاتفاقيات الموقعة والتي اعتبرت الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي من اختصاص بلدية الخليل في محاولة منها لتغيير الوضع القائم على الأرض وفرض وقائع جديدة تخدم مصالح المستوطنين المتطرفين.

وشددت على أن "القيادة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه السرقات الممنهجة للأرض الفلسطينية وللموروث الحضاري والتاريخي والديني، وسيواجهون حملة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تقودها حكومة الاحتلال ومستوطنوها المتطرفون بدعم ومشاركة من الإدارة الأمريكية".