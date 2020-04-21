هيئة سوق رأس المال: إعادة التداول في بورصة فلسطين اعتبارا من الثالث من أيار المقبل

رام الله- وطن: أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً بخصوص إجراءات وضوابط إعادة التداول في بورصة فلسطين، ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد 3/5/2020، استناداً لقرار رئيس الوزراء محمد اشتية، وقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن ضوابط واجراءات إعادة التداول.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تحققت من جاهزية العمل عن بعد لمؤسسات قطاع الأوراق المالية، ومن استمرارية العمل بنظام التسويات الفوري وتنفيذ عمليات التسوية والتقاص وفق الاجراءات المنظمة لها.

ويأتي استئناف التداول ضمن ضوابط وإجراءات مخففة اقرها مجلس إدارة الهيئة، تضمنت تقليص ساعات التداول خلال الجلسة الواحدة من ثلاث الى ساعتين، لتكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وتعديل هامش التذبذب السعري لتذبذب أسعار الاوراق المالية في الجلسة الواحدة للسوق الاول، بحيث يكون الحد الأدنى للانخفاض السعري 5% مع بقاء نسبة التذبذب الصعودي كما هي وبواقع 7.5%، في حين تبقى الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية في الجلسة الواحدة للسوق الثاني صعودا ونزولا كما هي واردة في نظام التداول الساري في بورصة فلسطين دون أي تعديل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة خاطبت الشركات المساهمة العامة المدرجة من أجل الافصاح عن تاثير فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية لها، وتم امهالها حتى الاحد 26/4/2020 لنشر جميع الافصاحات من خلال نظام الافصاح الالكتروني المعمول به في البورصة والمعتمد من الهيئة، وذلك لضمان ارساء قواعد الشفافية وتوفير معلومات عادلة لجمهور المستثمرين قبل اعادة التداول في البورصة.