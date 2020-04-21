برشلونة يضحي بـ 13 لاعبا من أجل 4 صفقات

وطن: تخطط إدارة نادي برشلونة للقيام بتحركات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى لتجديد دماء الفريق بالاستغناء عن خدمات 13 لاعبا مقابل التعاقد مع أربعة آخرين.

وفرض تفشي فيروس كورونا واقعا جديدا في عالم كرة القدم، وتسبب انتشار الفيروس في خسائر مالية كبيرة لمختلف الأندية بسبب توقف المنافسات الرياضية منذ مطلع الشهر الماضي.

وستحدّ هذه الخسائر من قدرات الأندية على التحرك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتوقعت تقارير إعلامية تراجعا حادا في قيمة الصفقات.

وسيكون برشلونة من أبرز الأندية في سوق الانتقالات المقبلة بالنظر إلى الخلل الكبير الذي ظهر على تشكيلة الفريق الأشهر الماضية، فقد اضطر المدرب كيكي سيتين إلى الاعتماد على مجموعة صغيرة من اللاعبين بسبب تراكم الإصابات وعدم تعاقد الإدارة مع بدائل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة ماركا أن النادي الكتالوني يخطط لبيع 13 لاعبا من بينهم الكرواتي إيفان راكيتيش والشيلي أرتور فيدال، والفرنسيان صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، مقابل التعاقد مع أربعة غيرهم.

وأوضحت أن برشلونة يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى مدافع محوري وجناح هجومي.

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وتسعى إدارة النادي لتقليل نفقات التعاقد مع نيمار ومارتينيز عبر إدراج عدد من اللاعبين في الصفقة التبادلية مع كل من سان جيرمان وإنتر ميلان.