مستشار حكومة الاحتلال يصادق على مصارة اراضي الحرم الابراهيمي

وطن: صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وأتت مصادقة مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل تحديث المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.

وتعني مصادقة مندلبليت على المصادرة الشروع بأعمال التحديث للمسارات والطرقات المؤدية للحرم الإبراهيمي، وعليه توجهت منظمة "بتسلمو"، إلى وزير الأمن، نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

ومنذ سنوات تطالب منظمات تهويدية استيطانية بملائمة الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، ليكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار مصادرة أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.