بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي.. اشتية يوضح: علاقتي مع ملحم قديمة وما جرى اليوم مبني على الود والإحترام والتلقائية

وطن: قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية إن العلاقة التي تربطه بالمتحدث باسم الحكومة علاقة قديمة وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان مبنياً على هذه العلاقة المتينة.

وأضاف اشتية في تصريح له على صفحته في "فيسبوك"، "الملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد، كما أنني أقدر عاليًا جهده وجهد جميع الذين يعملون لخدمة الوطن، وسنبقى جميعا الأوفياء لهذا الوطن".

يأتي تصريح اشتية بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لطلب اشتية من ملحم إخراج يديه من جيبه، أثناء مؤتمره الصحفي، مساء اليوم، على الهواء مباشرة، حيث رأى البعض أن طلب اشتية من ملحم على الهواء مباشرة كان غير موفق، وكان الأجدر به أن يطلب منه بعيدا عن الكاميرات، فيما رأى البعض أن وضع اليدين في الجيب يتنافى مع البروتوكولات المتبعة في المؤتمرات الصحفية الرسمية، وأن اشتية كان محقا.