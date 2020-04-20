غنام تعلن عن عدة تسهيلات في محافظة رام الله والبيرة ابتداءً من صباح غدٍ

وطن: أوضحت محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام التسهيلات والإجراءات التخفيفية في المحافظة على ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء د. محمد اشتية مساء اليوم، وجاءت كالتالي:

أ- تفتح مصانع الأدوية والأغذية مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50% من القوى العاملة.

ب- تفتح محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران تعمل كما هي الآن، على أن تغلق السوبرماركت يوم الجمعة

ج- تفتح محلات الحلويات خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية.

د. تفتح محلات الحمص والفلافل بالطلبات الخارجية.

ه.تفتح محلات ( الألبسة ، والأحذية ، والاكسسوارات، والذهب ، والاتصالات، ومزودي الانترنت) يومي الجمعة والسبت.

و. تفتح محلات المهن مثل ( الكراجات والمناجر، وأماكن الحدادة، والبناشر، ومحلات الاثاث)

ايام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد عن 3 أشخاص في كل مكان عمل.

ز. يسمح بعمل ورش البناء خارج المدن الرئيسية ضمن ساعات العمل المحددة.

وما يتبعها من : (مناشير الحجر ، ونقل المستلزمات مثل الباطون ونقل الحصمة ، والرمل ، والاسمنت، ومصانع الطوب. ومحلات الالمنيوم)

ح. يسمح لجميع التكاسي العمل على ان يكون فقط راكب واحد، واذا كانوا عائلة واحدة يكون فقط اثنين بالتكسي.

ط. بخصوص العيادات والمراكز الطبية الخاصة تبقى بنفس الاجراءات المتبعة وضرورة التواصل مع مديرية الصحية لاي اسفتسار.

ي. تفتح المكتبات ومحلات الدراي كلين والادوات الكهربائية والصحية ايام الجمعة السبت

ملاحظة: يبدأ العمل بهذه الاجراءات من صباح غد الثلاثاء علما ان ساعات العمل خلال شهر رمضان الفضيل ستكون من العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة والنصف مساء.

مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الصحية في كل ما سبق وعدم الازدحام والتجمع.