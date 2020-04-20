وفاة مصاب بفيروس كورونا في الداخل المحتل

وطن: توفي مواطن مُسن من بلدة دير حنا في منطقة الجليل متأثرة بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات جائحة كورونا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل إلى أربع حالات.

والمتوفى هو عزيز سكر، وعُلم أنه كان يعاني من أمراض مزمنة صعبة، حيث تعرض لسكتة قلبية وجلطة دماغية خلال الأيام الماضية، وطرأ تدهور على حالته الصحية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتخضع أسرة المتوفى للحجر الصحي، حيث خالط معظمهم الضحية قبل تشخيص إصابته بكورونا، الليلة الماضية. فيما رجّحت العائلة أن الضحية تلقى العدوى خلال تواجده في قسم الطوارئ في المستشفى.

وسجلت دير حنا حتى هذه الساعة 11 إصابة بفيروس "كوفيد 19"، وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الإثنين.

ووصل عدد الإصابات في البلدات الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد في الداخل المحتل لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات أمس، الأحد (لا يشمل المدن المختلطة).

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل نحو 31,259 فحصا مع زيادة في عدد الفحوصات قُدّر بـ4,105 ولتشكل زيادة بنسبة 15% في عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات في قرية دير الأسد بلغ 99 وفي مدينة أم الفحم 59 وفي مدينة رهط 42. كما شهدت عدة بلدات عربية أخرى تسجيل حالات جديدة بالإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية أن عدد المرضى المؤكدين الذين تم تشخيصهم حتى اليوم في البلدات التي يسكن بها أقل من 5 آلاف مواطن، بلغ 20 إصابة فيما بلغ عدد المتعافين 10.

(عرب 48)