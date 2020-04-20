غانتس ونتنياهو يتوصلان لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة

وطن: وقّع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، بعد ظهر اليوم، الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الإثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ حكومة الاحتلال الجديدة مدتها 3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للجيش، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن تتمتع الليكود حقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.

وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة