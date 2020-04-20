"الاقتصاد" تغلق محلاً تجارياً يبيع سلعاً منتهية الصلاحية في محافظة رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، محلا تجاريا يبيع سلعاً منتهية الصلاحية.

وبين مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي ان الاغلاق جاء اثناء جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية، حيث تم العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية.

وأشار القاضي الى إحالة ملف التاجر الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.