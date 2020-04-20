محافظ بيت لحم يقرر إغلاق قرية الولجة بعد تسجيل إصابة ب"كورونا" فيها

وطن: أعلن محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، الإثنين، إغلاق قرية الولجة بعد الاعلان عن اصابة احد المواطنين بفايروس كورونا فيها.

وبين حميد أن الجهات المعنية أغلقت كافة مداخل القرية بشكل كامل.

ودعا المحافظ حميد المواطنين في قرية الولجة الى الالتزام بمنازلهم لحين انتهاء طواقم الطب الوقائي من اجراءاتها الطبية بالقرية لحصر المخالطين والمحيطين بالاصابة حفاظا على صحة مجتمع القرية ومواطنيها.

وكانت قرية الولجة بكافة مؤسساتها ومجلسها القروي وحركة فتح وفصائل العمل الوطني قد اعلنت الالتزام بقرار الاغلاق الكامل للقرية مع بدء طواقم الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بالعمل على حصر كافة المخالطين للعامل المصاب بالقرية، مؤكدين ان قرية الولجة ملتزمة بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحة وارواح المواطنين فيها.