اتحاد المزارعين يتهم شركة دواجن "عزيزا" بالمضاربة في أسعار الدجاج.. وعزيزا ترد!

اتحاد جمعيات المزارعين لوطن: هذه عملية احتكار تتنافى مع المنافسة العادلة

نقابة مربي الدواجن لوطن: انخفاض عدد مزارع الدواجن إلى النصف سببه انتعاش الشركات الكبرى

عزيزا لوطن: نحن جزء من قطاع الدواجن ونتأثر بالسعر مثلنا مثل المزارعين

وطن: حذر المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، عباس ملحم، من تعمد بعض شركات الدواجن الكبيرة، مثل شركة "عزيزا"، بتخفيض أسعار الدجاج دون سعر التكلفة، بما يضر بمصلحة صغار مربي الدواجن، ويتسبب لهم بخسائر فادحة.

وبين ملحم، في حديث لوطن، إن "عزيزا" عمدت لتخفيض أسعار الدجاج بقيمة اثنين شيقل ونصف من سعر التكلفة، عبر عروضات وتخفيضات.

وأضاف "هذه عملية احتكار من قبل شركة كبيرة قادرة على التحكم بالأسعار، وهو ما يتنافى مع مبدأ التنافس العادل، ما يلحق خسائر كبيرة بالمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة الذين اضطروا الى خسارة محققة بقيمة2 شيقل ونصف في كل كيلو دجاج".

وتابع " شركة عزيزا تدعي أن تخفيض اسعار الدجاج جاء من باب المسؤولية الاجتماعية والشعور بالفقراء، لكن التضامن يمكن أن يكون من خلال توزيع الدجاج مجانا على الأسر المحتاجة، لا من خلال البيع دون سعر التكلفة".

وناشد ملحم وزارة الاقتصاد "بضرورة التدخل لمنع عزيزا"من تخفيض أسعار الدواجن وتحذيرها من المضاربة في الاسعار".

بدوره، قال حازم التميمي، رئيس اتحاد نقابة مربي الدواجن، إنه بسبب انتعاش الشركات الكبرى، وقيامها بمختلف التخصصات في مجال تربية الدواجن، أدى ذلك إلى انخفاض عدد مزارع الدواجن إلى النصف.

وبين التميمي لوطن " كان عندنا 24 الف مزرعة دواجن قبل 10 سنوات، لكن اليوم لا يتجاوز عددها 10-13 الف مزرعة فقط، والبقية اندثرت".

واعتبر التميمي أن ما قامت به شركة "عزيزا" خلال الأزمة القائمة من مضاربة في الأسعار، حقق خسائر كبيرة لمربي الدواجن.

وأضاف " دخلت الشركة بمنتجاتها إلى سوق الخليل بقوة، وفتحت محلات دجاج في السوق الذي لم يكونوا فيه من قبل، وقدموا عرض أسعار في وقت سيء، وكان له أثر سلبي، وهذا عبارة عن مضاربة أدت لتكديس الدجاج لدى صغار المربين، ونزول الأسعار".

وبين التميمي أن الإشكالية هي عدم وجود تخصص لدى الشركات الكبيرة في مجال تجارة الدواجن، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة.

وأردف "الشركات الكبيرة تعمل كل العمل من دون تخصص، فلماذا لا تقوم بما لا يقوم به المزارع".

وطالب وزارة الزراعة بالتدخل لتنظيم السوق وحماية المزارع.

وتوقع التميمي ارتفاع الطلب على الدجاج خلال شهر رمضان، آملا استقرار الأسعار دون أن يخسر المزارع ولا أن تزيد التكلفة على المستهلك.

من جهته، قال مدير عام شركة دواجن فلسطين "عزيزا"، أمجد ابو نبعة، لوطن "نحن جزء من قطاع الدواجن ونتأثر بالسعر مثلنا مثل المزارعين، ونحن نحاول رفع الأسعار لإنصاف المزارعين".

وبين أن سعر كيلو الدجاج للتاجر يباع بجملة الجملة بقيمة 7 شيقل، حيث يمكن بيعه للمستهلك ب8 أو 8.5 شيقل.

ولفت إلى أن ضعف الطلب بسبب الظروف القائمة وتكدس الدجاج وعدم القدرة على تصريف الكميات، أدى لعرض الموجود بسعر أقل.

وقال "نحاول رفع الأسعار ولكن الطلب لا يشجع ونحن نبحث عن سعر عادل للمستهلك".