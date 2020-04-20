اشتية: الحكومة ستعلن عن إجراءات متدرجة توازن بين مصلحة الناس وصحتهم

رام الله-وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه بناء على تعليمات الرئيس فإن الحكومة ستعلن عن إجراءات متدرجة توازن بين مصلحة الناس وصحتهم. مؤكدا أهمية التعليمات التي وجهها الرئيس في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي.

وأضاف: ناقشنا خلال الأيام الماضية أفكارا مع كل جهات الاختصاص من أجل التخفيف عن المواطنين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية.

وقال إن الحكومة تقف خلف الرئيس في كل مواقفه السياسية الثابتة تجاه كافة القضايا، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم وصفقة العصر.

وترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كنوفرنس"، ووجه الحكومة لتخفيف الإجراءات بطريقة مدروسة في بعض المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس أنه يتابع كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، وعبر عن فخره بالجهد الجماعي الذي تضافرت من خلاله جميع جهود أبناء شعبنا إلى جانب الجهود الحكومية، مشيدا بالمبادرات الفردية للقطاع الخاص ورجال الأعمال الذين تبرعوا منذ اليوم الأول لمدينة بيت لحم، ومنهم من قدم الفندق الخاص به ليكون مقرا للحجر الصحي، وهو بحد ذاته أمر فريد من نوعه، وأعرب عن أمنياته من الجميع للمساهمة في صندوق "وقفة عز"، فهذا وقت البذل والعطاء ومساعدة الفقراء الذين سيزدادون للأسف في ظل هذه الجائحة، ولذلك فإنه لزاما علينا أن نقف لجانبهم.

وأضاف الرئيس، وجهت الحكومة لتقديم كل ما يلزم لأبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة، مشيداً بجهود الحكومة خلال أزمة "كورونا".