ردا على سؤال لوطن .. غسان نمر: رئيس الوزراء سيصدر تعليمات جديدة اليوم ولا اعتقد ان القطاع الخاص يضغط على الحكومة من اجل اي تسهيلات

رام الله - وطن: قال نائب رئيس اللجنة الاعلامية الحكومية، والناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر ان رئيس الوزراء محمد اشتية سيصدر مساء اليوم خلال كلمته في الايجاز المسائي تعليمات جديدة.

وردا على سؤال مراسل وطن، حول ان كانت التعليمات الجديدة، ناتجة عن وجود ضغوطات من القطاع الخاص على الحكومة، من اجل تسهيل الاجراءات الحكومية والسماح بفتح المنشآت قال نمر " لم تردني اي معلومات بشأن اي ضغوطات من القطاع الخاص في هذا الامر" مضيفاً " ان هناك مطالب جماهيرية بذلك، وان هذا الموضوع كان قيد الدراسة خلال اجتماع لجنة الطوارئ يوم امس".

واوضح نمر " لا فكرة لدي ان كان هناك ضغوطات من القطاع الخاص على الحكومة، وان رئيس الوزراء اوضح منذ بداية الازمة انه في حال خيرنا بين الاقتصاد وصحة الشعب الفلسطيني، فأننا سنختار صحة الشعب الفلسطيني".

وتابع نمر " اعتقد ان القطاع الخاص هو قطاع وطني ومشارك في صندوق وقفة عز، ولا اعتقد انه سيضغط على الحكومة من اجل اي تسهيلات"

واضاف نمر ان مجلس الوزراء يناقش خلال اجتماعه (الذي كان منعقد خلال الايجاز الصحفي) هذا الملف، حيث سيعلن رئيس الوزراء مساء اليوم خلال كلمته عن اجراءات جديدة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في 16 نيسان/ابريل ان : "البعض يضغط باتجاه إعادة الحياة الاقتصادية لوضعها الطبيعي، لكن أولويتنا حماية أرواح الناس مع استمرار خطر تفشي الوباء، لذا تستمر الإجراءات كما هي لأننا نريد علاقة متوازنة بين الصحة والاقتصاد".

ومن المتوقع ان يعلن اشتية خلال كلمته مساء اليوم عن تعليمات جديدة بشأن الاجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة تفشي فايروس كورونا.