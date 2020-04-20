التدحرج نحو الهاوية...!!

كتبت: مرام هواري

في الاتّحاد قوة.. عبارةٌ بتنا نفتقد لمعانيها بعد فرض فايروس كورونا سطوته على العالم, ودخولهم غمار معركة وجودية من اجل البقاء, فتناسوا ان القوة تأتي مع الآخرين فالأمم التي كانت بالامس متّحدة اصبحت اليوم متوحدة على نفسها, حتى لم نعد نسمع لها صوتاً او همساً فلقد نجح هذا المجهري بفضح اخلاق وقيم تجلّت لنا بالامس بأبهى صورها, وخصوصاً بعد انتهاج الكثير من الدول سياسة "مناعة القطيع" و"انقذ نفسك بنفسك" , وكيف لا والانسانية اليوم لم تعد على قمة الأولويات...!! فلم يعد الصديق وقت الضيق كما عهدناه, حتى بات مستقبل مشروع الاتّحاد الاوروبي على المحكّ, في طريقه الى التفكك والانفصال ما بين دول شمال اوروبا وجنوبها, الذي بدأ مع تعليق الرحلات بين تلك الدول, ووضع الحواجز التي حالت دون انتقال المواد الطبية الى الدول المنكوبة, فقد فشل الاتحاد فشلاً ذريعاً في الامتحان الصحيّ, ناهيك عن افتقارها للسيادة الصناعية التي جعلتها رهينة دول عملت على احتكار المواد الطبية في ظل تزايد الطلب عليها, حيث كانت الصين في مقدمة من استجاب لهذه المطالب.

وتجلى هذا الفشل أيضاً في أكبر دولة لطالما نصّبت نفسها كمنقذ للبشرية ونعتت حكامها بأسياد العالم "أكبر أكذوبة عرفها التاريخ" والتي لطالما اعطتها هيبة بين الامم فها هي اليوم تفشل في ثاني اختبار لقيمها وانسانيتها, فبالماضي كان اعصار كاترينا اسوء كارثة طبيعية عرفتها الولايات المتحدة, والتي هزت بعنف رئاسة جورج بوش الابن فالطريقة التي عالجت بها السلطات الامريكية هذه الكارثة, والبطء في اتّخاذ الاجراءات كشفت للعالم اجمع وعلى لسان الامريكيين انفسهم عن حجم الخلل بالديموقراطية داخل الولايات المتحدة التي ابدعت في شن الحروب وأظهرت قصورها وفشلها في تسيير حياة الناس التي دمرتها الكوارث الطبيعية, فها هو التاريخ يعيد نفسه وها هو فشلٌ جديد يلاحق رؤساء امريكا والعديد من رؤساء الدول الاوروبية ويكشف عن حجم التحدي الذي تمثله الاوبئة والازمات لهؤلاء, وخصوصاً بعدما غلّقت تلك الدول الابواب على نفسها وتجاهلت استغاثة واهدار دول الجوار لكرامتها على اعتابها, فتلك الدول لم تعد اليوم كسابق عهدها, وخصوصاً مع انحدار قوتها نحو الهاوية واختلال توازنها في مواجهة الوباء, فلطالما كانت اولوياتها موجّهه نحو اسلحة الدمار الشامل والحروب الباردة وسباق التسلح على حساب انظمة اخرى اهمها النظام الصحي الذي تم فضح هشاشته عندما تلقت مساعداتها من الصين, حتى انكشف ما خفي واستتر...!!

فكان امتحاناً حرف انظار العالم نحو اسس جديدة واطار بديل لتسرع عملية بدأت في وقت سابق من العولمة المرتكزة على الولايات المتحدة الى تلك المرتكزة على مصنع العالم " التنين الصيني" الذي تحول بلمح البصر من بلد موبوء الى منقذ للعالم, ففي الوقت الذي تسعى فيه امريكا جاهدة الى فرض العقوبات على الدول وايقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية محاولةً لشلِّها, تسعى الصين جاهدةً الى مد يد العون للآخرين فالفجوة التي تركتها امريكا من النفوذ الاستراتيجي العالمي جاء من يملؤه, فالعالم بات لا يتسامح مع التقصير في أداء الازمات والقرارات الخاطئة العشوائية, وعدم الاهلية في اتّخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

فعلى الرغم من ان الجديد لم يولد بعد...او يكاد ان يكون..الا ان الدلائل توحي مستقبلاً بتغيُّر في موازين القوى, فالشعوب باتت متعطّشة الى وقائع جديدة على الارض ترفع من اسهم آمالها وتكون هي مخلّصهم وقت الأزمات, انظمة قمة اولوياتها انسانية الانسان, فربما تفوز الصين في قيادة العالم ولربما امريكا وربما تخسر الصين مكانتها كمصنع للعالم وربما تكون نهاية امريكا على يد هذا الفيروس, فلطالما كان للأوبئة دور فاعل في قيام انظمة او انهيارها تماماً, فكلا النظامين يملك من الاقتصاد والترسانة العسكرية ما لا يتخيله عقل او منطق, ولكن ليست هذه القوة التي تبحث عنها الشعوب, فليست تلك التي تدعم الديكتاتوريات في وجه شعوبها ولأجنداتها الخاصة, وتحتقر وتحتكر المواطن, وليست بتلك التي تحد حريات المواطنين وتنصّب مليار كاميرا لمراقبتهم, الا ان السيناريو المرجّح بعد الخروج من هذه الجائحة اننا سنشهد خروجاً للعديد من الدول من الاقتصاد الحر الذي سيصاحبه انهيار للعولمة, فكل دولة ستراجع حساباتها ومواطن ضعفها وفشلها لتصبح عظمى بذاتها, ولربما تلجأ الى تطوير ذاتها على الاكتفاء الذاتيّ, والمؤكّد اننا سنشهد صعود لروح التضامن الانساني اكثر من ذي قبل, فالصورة التي اظهرتها معظم دول العالم من تضامن انساني مع الطواقم الطبية تدل على ان الذي مازال يجمع البشرية اقوى من الذي يفرّقها..والى ان يحين ذلك فالعالم يترقّب بمن سيأتي بزر اطفاء هذه الجائحة...!!!