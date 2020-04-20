الوفيات بسبب كورونا تجاوزت حاجز 165 ألفاً حول العالم

وطن: واصل فيروس "كورونا" المستجد، انتشاره حول العالم، متسببا بوفاة 165,073 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها لتصل إلى نحو 2,407,414، تماثل منهم 625,199 للشفاء.

الولايات المتحدة: تسجيل 1997 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الاميركية عن تسجيل الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 40661، فيما بلغ عدد الإصابات 759086 منذ بدء الوباء.

الصين: صفر وفيات لليوم الثاني على التوالي

وسجلت الصين 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصين، إن هناك ثماني حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج بتراجع تسع حالات عن اليوم السابق، مشيرة إلى عدم وجود وفيات لليوم الثاني على التوالي.

وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

أستراليا: 71 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 71 حالة، بعد وفاة شخصين في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا عن وفاة رجل في الثمانينيات من العمر، كما أعلنت السطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز عن وفاة رجل (94 عاما) في دارة لرعاية المسنين.

أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا فقد وصل إلى 6606 حالات إصابة.

كوريا الجنوبية: 13 إصابة جديدة

وبلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، حتى فجر الاثنين 10,674 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية، أنه تم اكتشاف 13 حالة جديدة من الإصابة بكورونا في البلاد، وفقا لوكالة "يونهاب".