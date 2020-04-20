تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

رام الله-وطن: تم اليوم الاثنين تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا؛ حالتان في بيت عنان و2 في كفر عقب و2 في غزة وإصابة ممرض في المطلع من مخيم بلاطة.

وأوضح مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، خلال الإيجاز الصباحي، أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 329 في الضفة الغربية وقطاع غزة و120 إصابة في القدس المحتلة.

مؤكداً أن عدد الإصابات في كفر عقب المسجلة لدى وزارة الصحة 16 حالة فقط.

وأفاد الشخرة بانتكاس حالة مصابين من المتعافين بفيروس كورونا في بيت لحم بعد مضي 28 يوماً على خروجهم من الحجر.

فيما بلغت حالات الشفاء الإجمالية 71 حالة.

يتبع...