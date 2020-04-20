فشل اجتماع نتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة

وطن: التقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس صباح الاثنين، في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق، على الرغم من توقعات الليلة الماضية عن تقدّم في المفاوضات.

وقالت صحيفة معاريف العبرية ان سبب الانفجار كان الخلاف حول اللجنة القضائية.

وأضافت "الآن قد ينضم غانتس إلى تشريع "قوانين نتنياهو" ، بقيادة شريكه السابق ، يائير لابيد".

ونقلت الإذاعة العامة العبرية "كان" عن مصدر في الليكود قوله إن الخلاف يتعلق بلجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.