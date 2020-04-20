لاعبة سورية تقاطع بطولة دولية للملاكمة بسبب مشاركة "إسرائيل"

وطن: اعتذرت لاعبة ملاكمة سورية عن المشاركة في بطولة رياضية بسبب مشاركة فريق إسرائيلي فيها.

وقال الاتحاد الرياضي العام في سوريا إن اللاعبة أسيل علو "اعتذرت عن المشاركة في بطولة أستراليا الدولية بالملاكمة، بسبب مشاركة فريق إسرائيلي بالبطولة".

ونقل الاتحاد عن علو قولها إنه لا يمكن التطبيع مع دولة الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

بينما وصف رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب انسحاب اللاعبة من البطولة بأنه "إنجاز بحد ذاته وانتصار للقيم والمبادئ وأكبر من أي ميدالية أو كأس"، حسب ما نقلت عنه صفحة الاتحاد في فيسبوك.