صحة الاحتلال: 173 وفاة بالكورونا منذ بداية الوباء

وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 13654، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 173 وفاة، وذلك مع دخول الرفع لجزئي للتقييدات يومه الثاني.

ووفقا لمعطيات وزارة صحة الاحتلال، فإن 9326 إصابة وصفت بالطفيفة، بحيث أن الغالبية العظمى من المصابين يخضعون للرعاية الصحية خلال الحجر الصحي المنزلي والحجر في الفنادق، بينما شفوا من الفيروس 3872 مريضا.

ويرقد في المستشفيات ، 633 مصابا منهم 253 وصفت إصابتهم بالطفيفة و134 بالمتوسطة، بينما هناك 150 إصابة خطيرة. وهناك 114 مصابا بحالة خطيرة جدا، تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع الارتفاع بالإصابات والوفيات، سجلت الحالات التي تتطلب وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي ارتفاع بنسبة 4.6%، وأيضا سجل ارتفاعا بالإصابات التي وصفت بالخطيرة، وذلك مقارنه بالأيام الأخير حيث سجلت انخفاض بنسبة 11%.