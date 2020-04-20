التنمية الاجتماعية تصرف مساعدات لعدد من العائلات قبل رمضان

وطن: قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، إن الوزارة بصدد صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من العائلات، قبل شهر رمضان.

وأضاف مجدلاني، في تصريح إذاعي، أن المساعدات العاجلة ستوزع على "الفقراء الجدد"، ممن فقدوا دخلهم ومصادر رزقهم، بسبب جائحة كورونا، وستكون المعونة بقيمة 500 شيكل.

ولفت الوزير إلى أن كل من فقد عمله ولا يتوفر له دخل بديل يعتبر تحت خط الفقر، وهو أقل من 1450 شيكل.

ووصل عدد المسجلين الجدد، لدى الوزارة، أكثر من 63 ألف مستفيد، وفق مجدلاني، الذي أشار إلى أن عملية التحديث وحصر الأسماء مستمرة ولا تتواقف.