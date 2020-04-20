الالاف يحتجون ضد نتنياهو وسط تل ابيب

وطن: خرج آلاف المستوطنين للاحتجاج ضد سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة بسبب وباء كورونا، داعين خصمه بيني غانتس إلى" رفض التحالف مع نتنياهو المتهم بالفساد".

وتجمع المحتجون في تظاهرة نظمتها حركة "العلم الأسود" في ميدان إسحاق رابين بتل أبيب وهم يحملون رايات سوداء ويرتدون كمامات، تماشيا مع التعلميات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وجاءت المظاهرة تحت شعار "إنقاذ الديمقراطية"، حيث احتج المجتمعون على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية تحت قيادة نتنياهو، في خضم تفشي وباء كورونا.

وقال أحد منظمي الفعالية "نحن لا ندعم حكومة نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. لا يمكننا السماح للرجل المتهم بالفساد بتعيين محققين ومدعين عامين وقضاة في إسرائيل".