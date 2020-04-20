الولايات المتحدة تسجل1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وطن: سجلت الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقا لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”، وبذلك يرتفع عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة الأحد إلى 40661.

وأشارت جامعة” جونز هوبكنز” التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 759 الف منذ بدء الوباء.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.