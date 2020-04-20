إصابتان جديدتان بفيروس كورنا لرجل وزوجته في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في احد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح بتاريخ 15/4/2020 ".

وأوضحت الوزارة أن حالة المصابين الاثنين "مطمئنة وقد تم ابلاغهما بالنتائج وجاري استكمال الاجراءات وفقاً للبروتوكول المعتمد".

يشار أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في غزة منذ مارس الماضي 15 إصابة، وقد تعافى منها 9 حالات حسب بيانات وزارة الصحة بينما لا زالت 6 إصابات قيد العلاج .