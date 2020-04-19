محافظ قلقيلية: إعادة العمل في بعض المنشآت وفتح المحال التجارية بشرط الوقاية

وطن: أصدرت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأحد، تعليمات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إنه وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ وجهات الاختصاص، فإن المحافظة قررت السماح لمصانع الباطون، ومعامل الطوب، والمناجر، والمحادد، وورش الالمنيوم، العمل من تاريخ هذا اليوم، وحتى مساء يوم الخميس القادم 23-4، فيما وتعمل محال الاجهزة الكهربائية والاجهزة الخلوية، ومحال الأدوات المنزلية، يوم الثلاثاء القادم فقط 21-4.

وأضاف: "أن عرض البضائع ممنوع بتاتا، والعمل لجميع المنشآت سيكون من الساعة العاشرة صباحا الى الخامسة مساء، على ألا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال وبالتناوب، وضمن شروط الصحة والسلامة العامة".

وأكد رواجبة أنه ستجري مراقبة الأسواق للتأكد من مدى تطبيق الاجراءات المتبعة، وكل من يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

واشار الى أنه يجري الآن عمل خطة بخصوص القطاعات المسموح لها العمل خلال الشهر الفضيل، وسيتم الاعلان عنها قريبا.

"وفا"