إغلاق محل تجاري لبيعه لحوما فاسدة برفح

وطن: ضبطت شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة لحومًا فاسدة داخل محل تجاري وسط السوق المركزي في المحافظة.

وأوضح مدير شرطة بلديات رفح المقدم أحمد اليعقوبي –بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية بغزة- أنه بعد التحري تم التواصل مع جهات الاختصاص وحضور كل من موظفي الصحة والبيئة الاقتصاد ومباحث التموين والطب الوقائي واستكمال المهمة.

وذكر أنه تم ضبط 135 كغم من لحم الحبش والأسماك المثلجة الفاسدة، وتبين بعد الفحص وأخذ العينات اللازمة أنها لا تصلح للاستهلاك.

وبين اليعقوبي أنه جرى التحرز على الكمية وفقًا للأصول والقانون، وتحويل القضية لجهات الاختصاص لمتابعة كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وعلى إثر ذلك اتخذ الطب الوقائي بوزارة الصحة وقسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد قرار بإغلاق المحل بعد تكرار المخالفات وتم وعمل محضر ضبط وإتلاف بالكمية.