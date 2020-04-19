بعد بيان حركة فتح.. ملحم: نتائج 35 عينة أخذت من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص

وطن: قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان له، مساء اليوم الأحد، إن نتائج 35 عينة أخذت صباح اليوم من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص.

وكانت حركة فتح، قد أعلنت، مساء الأحد، عن تسجيل 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وقررت الحركة فرض الإغلاق الشامل ومنع التجول منعاً باتاً في كفر عقب ومخيم قلنديا والأحياء المحيطة، حسب ما ورد في بيان صدر عن الحركة.

بينما أعلنت لجنة الطوارئ في كفر عقب شمال القدس المحتلة، عن تشخيص 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، الأحد، فيما تبقى الأرقام مرشحة للارتفاع مع تسارع وتيرة الإصابة وكثرة عدد المخالطين الذين لم يخضعوا للحجر الصحي الاحترازي.