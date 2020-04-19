اشتية: 79% من حالات الإصابة في الضفة هي من العمّال

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن 79% من حالات الإصابة في الضفة الغربية هي من العمّال في "إسرائيل" ومخالطيهم، وهذا يجعل التعامل مع العمّال التحدي الأكبر للإجراءات الصحية.

وأكد اشتية خلال تقييمه اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، مع قادة الأجهزة الأمنية، الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات، أن هذه الأوضاع تفرض "الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".

وأوضح أن "الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، وعالجنا عددا من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".

وأوصى بأن أي مراجعة للإجراءات أو تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.

وقيّم الاجتماع أداء الأجهزة الأمنية منذ بدء حالة الطوارئ وإمكانيات تعزيزه، والتعديل على بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.